Gaziantep'te dilenci operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te dilenci operasyonunda 11 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

Gaziantep'te dilenci operasyonunda 11 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

İlçedeki zabıta ve polis ekipleri, ilçe merkezindeki caddelerde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 11 kişi, sorgulamalarının ardından zabıta ekiplerinin takibinde araçlarıyla ilçe dışına gönderildi.

Gaziantep, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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