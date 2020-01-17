Gaziantep'te dilencilik ve satıcılık yapan 7 çocuk yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekipleri, dilencilik ve satıcılık yapan 7 çocuğu yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde dilencilik ve satıcılık yapan çocuklara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda il merkezindeki ana cadde ve kavşaklar ile kale içi ve yakın çevresinde dilencilik ve satıcılık yaparak sürücülere, yayalara ve çevreye rahatsızlık veren 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 7 çocuk yakalandı.

Çocuklardan 1'i yurda teslim edilirken, 6 çocuk ise idari işlem uygulanarak ailelerine teslim edildi.