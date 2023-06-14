Dilencinin üzerinden 34 Bin TL çıktı - Son Dakika
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Dilencinin üzerinden 34 Bin TL çıktı

14.06.2023 17:42

Gaziantep'te zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit para çıktı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde çıkan para görenleri hayrete düşürdü. Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı banknot banknot saydı ve şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı.

ÜZERİNDEN 34 BİN TL ÇIKTI

Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit para ele geçirildi.

EKİPLER HAYRETE DÜŞTÜ

Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü. Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mustafa Aksoy: Adamın ne suçu var ,o kadar vicdansız insan var ki ne olucak 5 lira 10 lira verince kendini iyi hissediyor,bırakın işini yapsın ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Gaziantep, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilencinin üzerinden 34 Bin TL çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilencinin üzerinden 34 Bin TL çıktı - Son Dakika
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