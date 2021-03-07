Gaziantep'te dilendirilen 4 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te dilendirilen 4 çocuğun ailesi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğünce, Dilencilikle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda denetim gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 4 çocuğun dilendirildiği tespit edildi. Söz konusu çocukların aileleri hakkında yasal işlem başlatıldı.