GAZİANTEP - Din görevlilerinden kan bağışı - Son Dakika

Gaziantep'te din görevlileri, kan bağışında bulundu.

Şehitkamil ilçesindeki Türk Kızılay 25 Aralık Kan Alma Birimi'nde bir araya gelen müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, müftülük çalışanları, Kur'an kursu öğreticileri ve imamlar, burada kan bağışı yaptı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, gazetecilere, Türkiye'nin küresel salgınla karşı karşıya kaldığını ve önemli bir sürecin içinde olunduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede Türk Kızılayın önemli görev üstlendiğini ifade eden Hazırlar, "Kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılayın Türkiye'nin dört bir yanında bir çağrısı oldu. Biz de bu çağrıya Gaziantep'teki din görevlileri olarak icabet ediyoruz." dedi.

Salgın sürecinde kan bağışında bulunmanın nice umutların yeşermesine vesile olabileceğine dikkati çeken Hazırlar, şunları kaydetti:

"Hasta kardeşlerimize kan bağışında bulunmak, candan cana sadakadır. Bir insanın iyiliğine ve sağlığına vesile olmak inanıyoruz ki bir sadaka-i cariyedir ve hayırdır. Din görevlilerimizin bağışı akşam saatlerine kadar sürecektir. Vatandaş ve kardeşlerimize gerek plazma, gerekse kan bağışında bulunarak destek olmaya davet ediyoruz. Dua ediyoruz ki nice sağlıklı günlere milletçe birlik ile beraberlik içerisinde erişiriz."

Hazırlar, yeni tip koronavirüs kapsamında camilerde önemli tedbirlerin alındığı ve din görevlilerinin de bu mücadelede yer aldığını sözlerine ekledi.