Gaziantep'te "Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri" konferansı - Son Dakika

Gaziantep'te "Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri" konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdimuhamet Mamytov, 15 Temmuz darbe girişiminin İslam alemini de hedef aldığını söyledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdimuhamet Mamytov, 15 Temmuz darbe girişiminin İslam alemini de hedef aldığını söyledi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı

Mamytov, Gaziantep Üniversitesince üniversitenin konferans salonunda düzenlenen "Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri" konferansında, 4 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türkiye'nin yanı sıra İslam dünyasını da etkilediğini belirtti.

Allah'ın yardımıyla hain FETÖ mensuplarının kötü emellerinin Türkiye'de başarıya ulaşamadığını söyleyen Mamytov, "Türkiye ve halkının dirayetli duruşuyla destan yazıldı. 15 Temmuz darbe girişimi bir bölgeyi hedef almadı, küçük bir grubun veya çetenin planı değildir. 15 Temmuz darbe girişimi İslam alemini de hedef aldı. Darbe girişimi kendilerini dünyanın efendileri sayan güçlerin karmaşık, sinsi ve uzun zamandan beri planlamış emel ve çıkarlarının sonucudur." ifadesini kullandı.

"Mesihlik olgusu istismar ediliyor"

Mamytov, darbe girişimine global ve çok yönlü bakmanın gerekliliğine de işaret etti.

Darbe girişiminin geniş çaplı değerlendirilmesinin ihtiyaç haline geldiğini dile getiren Mamytov, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminin çeşitli yönleriyle etkileri, alınması gereken önlemler, tedbirler ve bilimsel araştırmalar vasıtasıyla yayınlanmakta, basın ve yayın organlarıyla gündeme getirilmektedir. Buna rağmen ortaya konacak, tartışılacak ve gündeme getirilecek konuların varlığı olayın yukarıda işaret ettiğimiz gibi büyüklük ve karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. FETÖ olgusunun birçok meselede olduğu gibi zaman zaman mesihlik olgusuyla ilişkilendirilmesi de hala konuşulmaya devam ediyor. Zira mesihlik veya mehdilik hususu meselenin önemli ayaklarından birisini oluşturuyor ayrıca istismar da ediliyor."

Mamytov, mesih inancı olgusunun derin ve karmaşıklığından, büyük dinlerde olduğu gibi ilkel dinlerde de görüldüğünü bildirerek, "Mesih konusu istismara açık olduğu tarihte yaşanmıştır. Son dönemdeki birçok olayda da bu konu istismar ediliyor ve dikkat edilmezse gelecekte de dünyanın değişik bölgelerinde ve değişik formatlarda aynı sıkıntılar yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri' konferansı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:55 Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı 22:48 Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 22:37 Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
22:55
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
22:48
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 23:31:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te "Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri" konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]