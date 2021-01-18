GAZİANTEP - Dişi köpek kendi yavrularının yanı sıra bir kuzuya da annelik ediyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 yaşındaki Kangal cinsi dişi köpek "Lassi", annesi ölen bir kuzuyu kendi yavrularıyla birlikte emziriyor.

Kalaycık Mahallesi'nde Mesut Karakuş'a ait çiftlikte koyunlara bekçilik yapan "Lassi", 25 gün önce 12 yavru dünyaya getirdi.

Lassi, 20 gün önce dünyaya gelen ve annesi doğumdan sonra ölen bir kuzuyu da sahiplenerek kendisini emmesine izin verdi.

Kuzu, diğer yavru köpeklerle birlikte gün boyunca olmasa da acıktığında "Lassi"nin peşinden ayrılmıyor.

Çiftliğin sahibi Mesut Karakuş, kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuya da annelik yaparak emzirdiğini görünce çok şaşırdığını söyledi.

Kangal köpeklerinin çok sadık ve içgüdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu anlatan Karakuş, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Gördüm ki Kangal bizim kuzuyu emziriyor, annelik yapıyor. Zaten doğum yapmıştı. Kuzuyu da emzirdi." dedi.

Karakuş'un komşuları da kangal köpeğinin kuzuyu emzirmesini merak ederek çiftliği ziyaret ediyor.