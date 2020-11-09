Gaziantep'te doğal yaşam pazarına ilgi artıyor - Son Dakika

Gaziantep'te doğal yaşam pazarına ilgi artıyor

09.11.2020 12:42
Gaziantep'te doğal yaşam pazarına ilgi artıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin iş birliğinde kurulan Doğal Yaşam Pazarı, vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin iş birliğinde kurulan Doğal Yaşam Pazarı, vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Şahinbey İlçesi'ne bağlı Kavaklık Mahallesi Hayri Tütüncüler Parkı'nda bulunan pazarda, ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla satış yapan kadınların el işlemeleri ve köylerde yetiştirilen organik ürünler görücüye çıkıyor.

Kadınlara özgüven aşılamak, kadınların ekonomik özgürlüğüne ön ayak olmak ve aile bütçesine destek olmalarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin ortak çalışmasıyla yaklaşık 3 yıl önce hizmete giren Doğal Yaşam Pazarı, faaliyete geçtiği günden bu yana edindiği popülerliğini koruyor. Pazar yerinde hem köyden getirilen ürünler hem de kadınların el işlemeleri şehirde buluşuyor. Ayrıca kurulan stantlarda organik ürünlerin yanı sıra yöresel yemekler, yufka ekmeğiyle böreği, ev yapımı turşular, halka tatlı ve tekstil ürünleri de bulunuyor.

120 girişimci kadınla 8 Mart'ta hizmete açıldı

Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi ve Doğal Yaşam Pazarı Proje Başkan Yardımcısı Nevin Kanbağlı, "Kadın meclisi olarak biz Doğal Yaşam Pazarı'nı 2018'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirdik. Projenin vücut bulması için Büyükşehir Belediyesi'nin bize önemli bir desteği oldu. Buranın istihdamı için yer ve mekan teminini yaptılar. Biz, 120 girişimci kadınla 8 Mart'ta burayı hizmete açtık. İstihdama da önemli bir katkı sağlanmış oldu. Burada çalışan kadınlarımız ağırlıklı olarak şehrin köylerinden geliyor. Köy kadınlarımızın üretmiş olduğu ürünleri pazara taşıyabilmek için proje olarak sunduk. Ardından amacımız nihayete erdi ve semt pazarımızı hizmete soktuk. Kadınlarımızı bu pazara aldıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmalarını sağladık. Daha önce bu pazara geldiklerinde, 'biz ne yapabiliriz, ne satabiliriz' demişlerdi. Ancak görüldüğü üzere herkes kendi el emeğini, tarlada ürettiği besinlerini buraya taşıyarak satışını yapmaya başladı. Pazarda ürün satan kadınları şimdi artık, başka semt pazarları istiyor. Pandemi süreci içinde olduğumuz için bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde korumamız hassasiyetlerimizi unutmamamız gerekiyor" dedi.

Pazarda çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

Pazarda çalışan 5 çocuk annesi Yasemin Uçar, bir alışveriş merkezinde satış yapan kadınların önerisi üzerine Doğal Yaşam Pazarı ile tanıştığını belirterek, "2 senedir pazardayım. Pazardan önce eşim çalışmadığı için çocuklarıma bakmam da sıkıntılar yaşıyordum. Evde bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum. Ancak gerçekleştirdiğim ürünleri satmam için alan gerekiyordu. Bu alanı da Doğal Yaşam Pazarı'yla buldum" ifadelerini kullandı. Doğal Yaşam Pazarı'nın ilk açıldığı günden bu yana burada çalıştığını aktaran Dursun Köklü Bedirköy Kırsal Mahallesi'nden geldiğini belirterek, "Aile ekonomisine katkı sağlamak çok güzel bir duygu. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Severek bu pazarda çalışıyorum. Bu imkanı bize sunan Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine, Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Doğal yaşam pazarı hakkında

Doğal Yaşam Pazarı Projesi 2015 Ocak ayında Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlarda Vizyon Geliştirme Komisyonu'nun projesi olarak hayat buldu. Projenin amacı üreten kadınların evlerinde ürettiği gıda, mefruşat ve tekstil ürünlerini sergilemelerini ve satışını gerçekleştirmelerini sağlamak. İlk olarak 8 Mart 2015 Dünya Kadınlar Günü'nde 60 Doğal Yaşam Pazarı projesi, 16 Nisan 2016 yılında Uluslararası Kent Konseyi ve Kentler Kongresi'nde Birleşmiş Kentler ile Yerel Yönetimler'den (UCLG) özel ödül aldı. Projenin en büyük destekçisi ve işbirlikçisi olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçesi'ne bağlı Kavaklık Mahallesi Hayri Tütüncüler Parkı'nda özel yer temin etmesiyle birlikte pazar alanı büyüyerek daha fazla kadının istihdamı sağlanmış oldu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te doğal yaşam pazarına ilgi artıyor
Gaziantep'te doğal yaşam pazarına ilgi artıyor
Gaziantep'te doğal yaşam pazarına ilgi artıyor
Gaziantep'te doğal yaşam pazarına ilgi artıyor

Kent Konseyi, Gaziantep, 8 Mart, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te doğal yaşam pazarına ilgi artıyor - Son Dakika Ekonomi


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