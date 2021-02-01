Gaziantep'te, doğalgaz vanası kesilen mahallede panik yaşandı - Son Dakika
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Gaziantep'te, doğalgaz vanası kesilen mahallede panik yaşandı

01.02.2021 00:13
Gaziantep'te, doğalgaz vanası kesilen mahallede panik yaşandı

GAZİANTEP'te, bir mahallede doğalgaz borusunun vanası kesildi.

GAZİANTEP'te, bir mahallede doğalgaz borusunun vanası kesildi. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen olayın ardından kesilen vanadan sızan doğalgaz mahallede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Gümüştekin Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir binada bulunan doğalgaz kutusundaki vana kesildi. Vananın kesilmesinin ardından doğalgaz sızıntısının oluşturduğu sesi duyarak dışarı çıkanlar, gaz kokusunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler önlem alırken, olayı duyan mahalle sakinleri de evlerinden çıkarak çalışmaları izledi. Doğalgaz ekiplerinin bölgede yaptığı kesinti ve vananın onarımının ardından dışarı çıkan mahalle sakinleri evlerine döndü. Polis ekipleri, doğalgaz vanasının kesilmesiyle ilgili şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, doğalgaz vanası kesilen mahallede panik yaşandı - Son Dakika

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