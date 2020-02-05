Gaziantep'te doğurduğu bebeği öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Gaziantep'te doğurduğu bebeği öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

6 saat önce

Gaziantep'te tuvalette doğurduğu bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gaziantep'te doğurduğu bebeği öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi, System.String[]

Gaziantep'te tuvalette doğurduğu bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

T.B'nin (27), 9 Şubat 2019'da Gümüştekin Mahallesi'ndeki evlerinde tuvalette doğurduğu bebeğinin ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık T.B. hakkında "altsoydan akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

T.B'nin bir süre nişanlı olduğu S.Ç'den hamile kaldığı ve durumu ailesine söyleyemediği aktarılan iddianamede, sanığın olay tarihinde doğum sancılarının başladığı ve tuvalette bebeğini dünyaya getirdiği kaydedildi.

Sanığın, bebeğin ağlaması nedeniyle doğumu ailesinden gizlemek istediği aktarılan iddianamede, bebeğin canlı olarak doğduğunun gerek adli tıp kurumu raporu gerekse şüphelinin verdiği ifadeyle sabit olduğu, sanığın bebeğin ağlama sesinin duyulmaması için boğazına bez bastırdığı ifade edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık T.B. de sesinin çıkmaması için ağzını bezle kapattığı bebeğinin bu sırada tuvalete düştüğünü öne sürerek, o an telaşa kapıldığını, ne yaptığını bilmediğini ve kendinden geçtiğini belirtti.

Olaya müdahale eden 112 Acil Servis ekiplerince hazırlanan ve iddianamede yer alan raporda, "Kızlarının doğum yaptığını söyleyen anne babanın ikametten ellerinde bebeğin olduğu poşet ile ekibin yanına geldiği, ambulansın kabinine bebeğin ve annesinin alındığı, görevlilerin poşeti açtıklarında bebeğin boynuna dolanmış bez parçası olduğunu gördükleri ve ölü olduğuna karar verildiği" ifadeleri yer aldı.

Tutuklu sanık T.B'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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