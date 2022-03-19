Gaziantep'te doktor adayları, sağlıklı yaşam için vatandaşları bilinçlendiriyor - Son Dakika
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Gaziantep'te doktor adayları, sağlıklı yaşam için vatandaşları bilinçlendiriyor

19.03.2022 15:47
Gaziantep'te doktor adayları, sağlıklı yaşam için vatandaşları bilinçlendiriyor

Gaziantep Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla kurdukları statta vatandaşları bilinçlendiriyor.

Gaziantep Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla kurdukları statta vatandaşları bilinçlendiriyor.

Vatandaşları bilinçlendirmek ve sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla "Sağlık Sokağı Projesi" hazırlayan topluluk üyeleri, kentteki bir alışveriş merkezine stant kurdu.

Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde eğitim gören 40 öğrenci, vatandaşları birey ve diş sağlığı konusunda bilinçlendiriyor, beden kitle indeksi, tansiyon, şeker ölçümlerini gerçekleştiriyor.

Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mürşide Karcı, AA muhabirine, gönüllü şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Sağlık açısından toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Karcı, "Halkımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Köy okullarına giderek gerekli taramaları yapıyoruz. Amacımız öğrenciyken sahada aktif şekilde yer almak." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Hüseyin Mert Katip ise vatandaşlara düzgün diş fırçalama tekniklerini ve diş sağlığı konusunda gerekenleri anlattıklarını dile getirdi.

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Gaziantep Üniversitesi, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te doktor adayları, sağlıklı yaşam için vatandaşları bilinçlendiriyor - Son Dakika


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