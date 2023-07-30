Gaziantep'te doktor darbedildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te doktor darbedildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

30.07.2023 12:19

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir doktorun darbedilmesi olayında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Y. Yıldırım isimli hasta ile doktor Mustafa Karabaş arasında çıkan tartışma sonucunda Yıldırım ve yakınları, doktoru darp etti. Hastanede görevli polisler ve jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Y. Yıldırım, R. Yıldırım ve Ş. Yıldırım isimli şüpheliler gözaltına alındı. Doktor Karabaş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Vali Kemal Çeber, saldırının herkesi derinden üzdüğünü ifade ederek, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldığını ve sürecin takip edildiğini açıkladı. Saldırı anı hastane güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir doktorun darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Y. Yıldırım, kendisini muayene eden doktor Mustafa Karabaş ile tartışmaya başladı.

Y. Yıldırım ve yakınları Karabaş'ı darbetti.

Hastanede görevli polisler ve jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Ekipler, Y. Yıldırım, R. Yıldırım ve Ş. Yıldırım'ı gözaltına aldı. Tedavi altına alınan Karabaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında adli tahkikat başlamıştır. Valiliğimiz süreci takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan doktor Karabaş'a yönelik saldırı hastane güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir grubun doktorun yanına gelmesi ve ardından doktorun darbedilmesi ile hastanede görevli polisler ve jandarma ekiplerinin müdahale ederek tarafları ayırması yer alıyor.

Kaynak: AA
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Şehitkamil, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te doktor darbedildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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