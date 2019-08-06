Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te doktora bıçaklı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te doktora bıçaklı saldırı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, ismi öğrenilemeyen kişi, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Gaziantep'te doktora bıçaklı saldırı, System.String[]
GAZİANTEP'te, ismi öğrenilemeyen kişi, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kandemir görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.
Olay akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kimliği kişi, sağlık raporu almak için hastaneye başvurdu. Göz doktoru Kutlay Kandemir bu kişiye sağlık raporu vermedi. Bu nedenle Kutlay ile tartışan bu kişi, hastaneden ayrıldı. Akşam mesai bitiminde hastane otoparkında beklemeye başlayan aynı kişi, Kutlay'ı evine gitmek üzere otomobiline bindiği sırada bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan doktoru görenlerin haber vermesiyle otoparka gelen doktorlar, mesai arkadaşına ilk müdahaleyi yaptı. Doktor Kandemir, daha sonra acil serviste tedaviye aldı.
Dr. Kandemir, "Kimseyle bir husumetim yok. Şüphelinin yakalanmasını istiyorum" dedi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
FOTOGRAFLI


Devlet Hastanesi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! AK Parti sözcüsü Çelik: Türkiye'nin önünde seçim yok
Tebdir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi RTÜK'ün internet yönetmeliğine Ankara Barosu'ndan iptal davası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 19:44:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te doktora bıçaklı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]