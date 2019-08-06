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Gaziantep'te doktora bıçaklı saldırı

1 saat önce

Gaziantep'te doktora bıçaklı saldırıGaziantep'te, ismi öğrenilemeyen kişi, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Gaziantep'te doktora bıçaklı saldırı
Gaziantep'te, ismi öğrenilemeyen kişi, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kandemir görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.
Olay akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kimliği kişi, sağlık raporu almak için hastaneye başvurdu. Göz doktoru Kutlay Kandemir bu kişiye sağlık raporu vermedi. Bu nedenle Kutlay ile tartışan bu kişi, hastaneden ayrıldı. Akşam mesai bitiminde hastane otoparkında beklemeye başlayan aynı kişi, Kutlay'ı evine gitmek üzere otomobiline bindiği sırada bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan doktoru görenlerin haber vermesiyle otoparka gelen doktorlar, mesai arkadaşına ilk müdahaleyi yaptı. Doktor Kandemir, daha sonra acil serviste tedaviye aldı.
Dr. Kandemir, "Kimseyle bir husumetim yok. Şüphelinin yakalanmasını istiyorum" dedi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Devlet Hastanesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:15 Kaynak: DHA
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