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Gaziantep'te doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla bir ücretli öğretmenin görevine son verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla bir ücretli öğretmenin görevine son verildi

Gaziantep'te doktora fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir ücretli öğretmen görevinden alındı.

Gaziantep\'te doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla bir ücretli öğretmenin görevine son verildi
07.12.2023 - 13:08,
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Gaziantep'te doktora fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir ücretli öğretmen görevinden alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesindeki 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Kamile Berfin Çevik, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ücretli öğretmen A.H.T. hakkında şikayette bulundu.

Polis ekipleri, araştırma ve incelemenin ardından A.H.T'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise başlattığı soruşturma kapsamında ücretli öğretmen A.H.T'nin görevine son verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla bir ücretli öğretmenin görevine son verildi - Son Dakika
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