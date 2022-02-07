Gaziantep'te doktoru başından yaralayan hasta yakını tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hastanede görevli doktoru mermer isimlikle vurarak başından yaralayan hasta yakını tutuklandı.

İlçe Devlet Hastanesi'ne 7 Ocak'ta gelen hasta Nalan Y'yi randevusuz olduğu gerekçesiyle muayene etmeyen doktor Sadık Oluk'u mermer isimlikle kafasına vurarak yaralayan ve 1 aydır aranan hastanın erkek kardeşi Erkan Y, avukatı ile adliyeye gelerek teslim oldu.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahla kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.

İslahiye İlçe Devlet Hastanesi'ne 7 Ocak'ta gelen ve randevusuz olduğu belirtilen Nalan Y, hastanenin iç hastalıkları uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istemiş, randevusu olmadığı için Nalan Y'yi muayene etmek istemeyen Oluk ile hasta kadın arasında tartışma yaşanmıştı.

Gün içerisinde Nalan Y'nin erkek kardeşi Erkan Y. hastaneye gelerek Oluk'un odasına girmiş ve mermerden yapılan masa isimliğiyle kafasına vurarak doktoru darbetmişti.

Kafasına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Oluk'un şikayetçi olduğu zanlının yakalanması amacıyla polis ekipleri çalışma başlatmıştı.