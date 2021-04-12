GAZİANTEP'TE 'DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI' BAŞLADI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE 'DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI' BAŞLADI

12.04.2021 17:25

GAZİANTEP'in yöresel kumaşları arasında alan ve 'Saray Kumaşı' olarak bilinen 'Kutnu'nun, markalaşması ve dünyaya tanıtılması için 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması' tanıtım toplantısı yapıldı.

GAZİANTEP'in yöresel kumaşları arasında alan ve 'Saray Kumaşı' olarak bilinen 'Kutnu'nun, markalaşması ve dünyaya tanıtılması için 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması' tanıtım toplantısı yapıldı.

GAİB hizmet binası toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Yarışma Koçu Dilek Hanif, Kutnia markası kurucusu Julide Konukoğlu, moda tasarımcılar ile iş insanları katıldı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü, Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Güney Bölge Şube iş birliği ve Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın tanıtımı yapıldı.

Toplantıya katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep her dönemde kendisini bir adım daha yukarı çıkartan bir şehir olduğunu, bu yarışmanın sonucunda Gaziantep ve ülkemiz önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi.

'KUTNU KUMAŞINI UNESCO LİSTESİNDE YER ALMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kutnu kumaşının çok özel bir kumaş olduğunu ve geçmiş dönemlerde saray kumaşı olarak kullanıldığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Kutnu bizim milli kumaşımız. Fakat şuanda yok oluyor. Kutnu kumaşını işlemesini bilen sadece iki usta kaldı. Onlarda yaşlarından ötürü bu işi yapamıyorlar. Gençlerimizin maalesef kutnu kumaşına karşı hiçbir hevesi ve öğrenmeye karşı niyeti yok. Büyük ustalarımızın elindeki makinalar, el tezgahları ve o iki ustamız vefat ettiğinde bu sektör bitecek. İngiltere'de kumaşlarla ilgili fuara katıldık. Kutnu kumaşının el yapımı olduğunu ve bundan dolayı göz nuru büyük ustalık gerektirdiğini dünyaya anlatabileceğimiz bütün fırsatları değerlendirdik ve bunun sonucunda bir marka çıktı. Yaşadığımız çağ olarak tasarım zamanındayız. Gençlerin dünyasına kutnu kumaşını yer aldırtmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Kültürel Miras' adında bir bölüm var. Kutnunun o bölüme girmesini sağladık. Şuan ki hedefimiz Kutnu kumaşını UNESCO listesinde yer almasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZDE KAYBETMEMİZ GEREKEN ÇOK BÜYÜK DEĞERLER VAR'

Ülkemizde çok önemli değerlerin olduğunu ifade eden Yarışma Koçu Dilek Hanif,' Ürettiğimiz kıyafetlerde İtalyan kumaşı ve Fransız kumaşlarının peşinde koşuyorduk çünkü onları gördük. Arkamıza dönüp kendi ülkemizde hangi kumaşların olduğuna bakmadık. Ülkemizin her konuda çok büyük değerleri var bu değerleri kaybetmememiz gerek. Gaziantep'e geldiğimiz ve kutnu ile tanışmamız biraz zaman aldı. Çok büyük değerlerimiz var bunları kaybetmemiz gerekiyor. Tasarımcı ile malzemeyi birleştirmek çok önemli. Bu noktada bu yarışmayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci de dünyada çok büyük yenilik ve değişimin olduğunu, kendilerinin de buna ayak uydurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yarışmanın bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Kileci, "Teknik ve artistlik jüri olacak. Yarışmanın kaybedeni olamayacak. En büyük kazananı da sektör, bölge olacak." dedi.

Yarışmaya başvurular 17 Mayısa kadar dokusundasanatvar.org adresinden yapılabileceği ve yarışma sonucunda birinciye 100 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye 25 bin lira ödül verilirken ilk üçe giren yarışmacılar uygun görülmesi halinde 2 yıl süreyle uluslararası düzeyde yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkanına sahip olacağı belirtildi.

GAZİANTEP'TE 'DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI' BAŞLADI
GAZİANTEP'TE 'DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI' BAŞLADI
GAZİANTEP'TE 'DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI' BAŞLADI
GAZİANTEP'TE 'DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI' BAŞLADI

Ahmet Fikret, Fatma Şahin, Gaziantep, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 'DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI' BAŞLADI - Son Dakika


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