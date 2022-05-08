Gaziantep'te dolandırdıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı - Son Dakika
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Gaziantep'te dolandırdıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı

08.05.2022 15:46
Gaziantep'te dolandırdıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı

Gaziantep'te bir inşaat firması tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar, eylem yaptı.

Gaziantep'te bir inşaat firması tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar, eylem yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Hacı Çiçek, dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Firmanın insanları ev umuduyla kandırıldığın savunan Çiçek, 300'e yakın kişinin 60 milyon lira dolandırıldığını ifade etti.

Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

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Gaziantep, Demokrasi, 15 Temmuz, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te dolandırdıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te dolandırdıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı - Son Dakika
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