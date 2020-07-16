Gaziantep'te dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Gaziantep'te dolandırıcılık iddiası

Nizip ilçesinde para vermeden 3 büyükbaş hayvan alarak kayıplara karışan 3 kişi, yakalandı.

Nizip ilçesinde para vermeden 3 büyükbaş hayvan alarak kayıplara karışan 3 kişi, yakalandı.

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Alınan bilgilere göre, Saray Mahallesinde ikamet eden H.Ç. kurbanlık satışı için tanımadığı üç kişiyle pazarlık yaptı.

Yapılan pazarlığın sonunda 3 adet büyükbaş hayvanı 48 bin 500 lira karşılığında satan H.Ç, parayı ise bir müddet sonra almak üzere anlaşarak büyükbaş hayvanları tanımadığı kişilere verdi.

Ancak istenilen tarihte parasını alamayan ve kişilere ulaşamayan şahıs, dolandırıldığını iddia ederek jandarmaya ihbarda bulundu.

Yapılan incelemede büyükbaş hayvanları taşıyan araç sahibinin kimliğine ulaşan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, büyükbaş hayvanların ise Oğuzeli ilçesine bağlı Sinan Mahallesinde ikamet eden bir şahsa 34 bin lira karşılığında satıldığını tespit etti.

Belirtilen adreste arama yapan ekipler, büyükbaş hayvanları bularak olayla bağlantılı olduğu öne sürülen Y.E, M.T ve A.N.K, isimli şahısları gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerin ardından büyükbaş hayvanların sahibine teslim edildiğini bildirildi.

Saray, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
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