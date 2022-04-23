Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

23.04.2022 13:03
Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan 2 şüpheli, 4 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla tutuklandı.

Gaziantep'te kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan 2 şüpheli, 4 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da 4 kişiyi 559 bin 800 lira dolandırdıkları iddiasıyla U.A. ve A.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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