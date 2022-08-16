Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te dolandırıcılık, ölüme neden olma, silahla tehdit, cinsel istismar, hırsızlık ve yaralama gibi pek çok suçtan aranan 14 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan yakalama emri ile 5 yıl hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, 2 yıl 6 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, 2 yıl 1 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, 1 yıl 8 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, taksirle ölüme neden olma suçundan yakalama emri ile 3 yıl 4 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, silahla tehdit suçundan yakalama emri ile 3 yıl hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, 2 yıl 6 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, cinsel istismar suçundan yakalama emri ile 2 yıl 1 ay hapis cezasından aranan 2 şüpheli şahıs, hırsızlık suçundan yakalama emri ile 1 yıl 8 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, tehdit suçundan yakalama emri ile 6 ay 7 gün hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, yaralama suçundan yakalama emri ile 6 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, 5 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs, 6136 SKM suçundan yakalama emri ile 6 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 14 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP