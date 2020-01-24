Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te müşterilerin hesaplarındaki parayı başka hesaplara aktardıkları öne sürülen banka çalışanı ile 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te müşterilerin hesaplarındaki parayı başka hesaplara aktardıkları öne sürülen banka çalışanı ile 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren banka şubesinden 3 milyon 200 bin lira, 14 bin dolar ve 3 bin avronun bir müşterinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

İncelemede, bir müşterinin banka hesabındaki paranın da başka kişilerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve üzerine atılı suçlamaları kabul eden banka çalışanı M.F.B. tutuklandı. Banka müfettişinin incelemesi ve şüphelinin ifadesi doğrultusunda 13 zanlı hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Farklı illere kaçma hazırlığı yaptıkları değerlendirilen şüphelilerden 12'si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 5 şüphelinin İstanbul'a gitmek için aldığı uçak bileti, aktarılan paralara ait banka dekontları ve para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adresinde bulunamayan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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