Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te nakliye bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te nakliye bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nakliye şirketi aracılığıyla Hatay'dan Kayseri'ye götürülmesi gereken bir firmaya ait 41 ton sacın Gaziantep'te satıldığı bilgisine ulaştı.

Küsget Sanayi Sitesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tır şoförü ve ona yardım eden iki şüpheli ile sacları satın alan kişiyi gözaltına aldı.

Saclar sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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