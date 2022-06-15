Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belkıs Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.P. adlı şüphelinin yapılan incelemesinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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