41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı - Son Dakika
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41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı

23.08.2022 10:38
41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan H.O. isimli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı - Son Dakika
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