41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. isimli şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

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