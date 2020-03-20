Gaziantep'te dolu etkili oldu - Son Dakika

Gaziantep'te dolu etkili oldu
6 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu etkili oldu.
Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu etkili oldu.
Araban ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kavşaklarda görev alan polis ekipleri, sürücü ve yayalara uyarıda bulundu.
Dolu yağışının kısa sürmesi, ilçedeki üreticileri sevindirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:20 Kaynak: AA
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