Gaziantep'te Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
23 dakika önce
Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep
'te akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep'te aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep'te 2 gündür etkili olan yağmur saat 16.00 sıralarında yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat devan eden dolu yağışına yakalanan vatandaşlar dükkan köşelerine sığınarak yağışın durmasını bekledi. Dolu yağışı trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı.
Gün içerisinde yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yollarda çeşitli kazalar meydana geldi, yaşanılan bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişide yaralandı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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