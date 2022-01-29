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Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı - Son Dakika

Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı

29.01.2022 10:59
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı

GAZİANTEP'te, kar yağışının etkili olduğu 1 haftalık süreçte, donmak üzere olan 50 köpek ve 25 kedi kurtarıldı.

GAZİANTEP'te, kar yağışının etkili olduğu 1 haftalık süreçte, donmak üzere olan 50 köpek ve 25 kedi kurtarıldı. Kedi ve köpekler, Doğal Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılarak korumaya alındı. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, soğuk havanın etkilediği hayvanları kurtarmanın yanı sıra kentte belirlenen 200 noktaya da mama bıraktıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, 1 haftadır kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışında mahsur kalan 50 köpek ve 25 kediyi donmaktan kurtardı. Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, bünyelerinde oluşturdukları ekiplerin, kar yağışında yoğun mesai yaparak gelen tüm ihbarları değerlendirdiklerini söyledi. Özsöyler, yoğun kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'te 1 haftada donmak üzere olan 50 köpek ve 25 kediye ulaşılarak barınağa getirildiğini ve iyileştirilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Sokakta kalan hayvanların mama ve su bulmakta güçlük çektiği için vücut ısılarının düştüğünü anlatan Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Özsöyler, "Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehrimizde 1 haftalık süreç içinde 50 köpek ve 25 kedi donmaktan kurtarıldı. Kara gömülen hayvanlar vardı. Mama bulamayan hayvanlar vardı. Yem bulamadığı için güçten düşen hayvanlar oldu. Barınağımıza getirdik bu hayvanları ve onların sağlık müdahalelerini yaptıktan sonra tekrar onları aldığımız noktalara bırakacağız" dedi.Ulaşılan sokak hayvanlarına vitamin takviyesi yapılarak vücut ısılarının yükseltilerek yaşama döndürüldüğünü söyleyen Celal Özsöyler, "Karda mahsur kalan hayvanlarımız yem bulamadığı için güçten düşen hayvanlardı. Kurtardığımız hayvanları enerji verecek serumlar bağlayarak, besledik. Vitamin takviyeleri ile vücut ısılarını yükseltmeye çalıştık. Bu hayvanların çoğu donma noktasına girmişlerdi. Hayvanlarımızın sağlığı yerine geldiğinde tekrar aldığımız yerlere bırakacağız" diye konuştu.

Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı
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Gaziantep, Köpek, kedi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te donmak üzere olan 75 hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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