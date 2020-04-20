Gaziantep'te down sendromlu çocuğun isteğini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekibi, isteği üzerine, down sendromlu çocuğu polis otosu ve polis motosikletiyle gezdirdi.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyadan Vali Davut Gül'e ulaşan Zarif Dutcu, 11 yaşındaki down sendromlu oğlu Mehmet Sadullah Dutcu'nun gezmek istediğini iletti.

Vali Gül'ün talimatı üzerine harekete geçen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekibi, ailenin evine giderek oğul Dutcu ile buluştu.

Polis otosuyla şehir turu atan Dutcu, polis motosikletine de bindi. Parkta polislerle oyun da oynayan Dutcu, daha sonra evine götürüldü.

Dutcu ailesi, Vali Gül ile polis ekibine teşekkür etti.