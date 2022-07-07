Gaziantep'te 6 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi Adnan İnanıcı Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek çevreye rahatsızlık veren şahıs, çarşı ve mahalle bekçilerince tespit edildi. Kayıt altına alınan araca trafik ekipleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 9 bin 552 TL cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Drift atan şahsa 9 bin TL ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.