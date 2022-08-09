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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde drift atan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler neticesinde drift atarak trafiği tehlikeye sokan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran toplam 33 araç sürüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te drift atan ve gürültü yapan 33 araca ceza - Son Dakika

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