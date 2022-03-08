GAZİANTEP - Drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza kesildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - Drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza kesildi

08.03.2022 10:24

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza verildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından araç ve sürücüsünü tespit eden ekipler, drift yapan sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 9 bin 321 lira ceza kesildi.

GAZİANTEP - Drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza kesildi
GAZİANTEP - Drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza kesildi
GAZİANTEP - Drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza kesildi

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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza kesildi - Son Dakika


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