Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması - Son Dakika

GAZİANTEP'te düzenlenen, dron destekli asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dron destekli yaptıkları uygulamada, 185 araç ve 293 kişiye yönelik sorgulama yaptı. Uygulamada bir şüpheli üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Tabancaya el koyulurken, ismi açıklanmayan şüpheli, polis ekipleri ekiplerince gözaltına alındı.