Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

- Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi

1 saatte 25 araca ışık ihlali cezası

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kazaların yoğun yaşandığı yerlerde trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler bir saatte 25 araca ışık ihlali nedeniyle cezai işlem uyguladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ışık ihlalinden dolayı kazaların yoğun olduğu bölgelerde trafik ekipleri drone destekli uygulama yaptı. Uygulamada, 1 saat içerisinde toplam 25 araca cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin uygulamadaki amacı kırmızı ışık ihlalini önüne geçerek kazaların yaşanmasını engellemek. Işık ihlali yaparak ceza yiyen sürücüler ise, ışıktan kıl payı geçtiklerini, ceza uygulanmasının normal olduğunu, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söylediler.

Ekipler bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini vurguladı.