GAZİANTEP'TE DRONLU TRAFİK DENETİMİ

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 27 araca cezai işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, havalimanı yolu üzerinde denetim yapıldı. Trafik kurallarına uyulması noktasında farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan denetimde; büyük bölümü kırmızı ışık ihlali yapan 27 araç tespit edildi. Denetim sonunda 27 araç plakasına, kural ihlali yaptığı için cezai işlem uygulandı.
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