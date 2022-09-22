Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, havalimanı yolu üzerinde denetim yapıldı. Trafik kurallarına uyulması noktasında farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan denetimde; büyük bölümü kırmızı ışık ihlali yapan 27 araç tespit edildi. Denetim sonunda 27 araç plakasına, kural ihlali yaptığı için cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE DRONLU TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

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