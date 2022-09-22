GAZİANTEP'TE DRONLU TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE DRONLU TRAFİK DENETİMİ

22.09.2022 10:02

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 27 araca cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 27 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, havalimanı yolu üzerinde denetim yapıldı. Trafik kurallarına uyulması noktasında farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan denetimde; büyük bölümü kırmızı ışık ihlali yapan 27 araç tespit edildi. Denetim sonunda 27 araç plakasına, kural ihlali yaptığı için cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE DRONLU TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

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