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Gaziantep'te düğün kana bulandı

58 dakika önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat öldü, annesi ağır yaralandı.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat öldü, annesi ağır yaralandı.

Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde yaşayan Damla Efsane (27), Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane (32) ile birkaç ay önce nişanlandı ve bir süre sonra da resmi nikahları kıyıldı.

Nikahın ardından yaklaşık 2-3 ay önce düğün hazırlıkları için alışverişe çıkan gençlerin aileleri arasında tartışma yaşanması üzerine damat Eser Efsane, ailesiyle birlikte evlerine döndü.

Aradan geçen süre zarfında genç kızın ailesinin düğüne izin vermemesi üzerine anlaşan gençler, bir süre önce kaçarak Kahramanmaraş'a gitti.

Yaklaşık bir hafta önce ise, aile büyüklerinin araya girmesiyle genç çifti affettiklerini söyleyen gelinin ailesi, düğün için Damla ve Eser'i Gaziantep'e çağırdı.

Bunun üzerine dün gece saatlerinde gelinin ailesinin Üçoklar Mahallesi'ndeki evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Kına gecesi sırasında, gelinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen akrabaları damat Eser Efsane ve annesi Meryem Fidan'a bıçakla saldırdı.

Saldırı sırasında boğazından yaralanan damat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yine ağır yaralanan annesi Meryem Fidan'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kına gecesinde hayatını kaybeden damadın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan kına gecesi sırasında çekilen video ve fotoğraflarda genç çiftin mutlulukları görülüyor.

Bu arada gelin arabasının tamponunda, "sevmek, sevilmek, yaşamak ve yaşatmak için" yazısı da dikkati çekti.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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