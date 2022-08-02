Gaziantep'te havaya ateş açan 24 kişiye 1 milyon 578 bin lira ceza

GAZİANTEP'te düğün, nişan ve bağ evlerinde havaya ateş açtığı belirlenen 24 kişiye toplam 1 milyon 578 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel timler, meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüyor. Sivil ekipler, bulundukları düğün, nişan ve toplu etkinliklerde havaya ateş açanlara müdahale ediyor. Kent dışındaki bağ evlerinde de devriye görevi yapan jandarma ekipleri, havaya ateş açanları tespit ederek yakalıyor. Hafta sonu kent genelinde özel timlerin yaptığı denetimlerde; havaya ateş edilen 22 olaya müdahale edildi. Bu müdahalelerde 19 tabanca ve tüfek ele geçirildi, havaya ateş ettiği belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 24 şüpheliye Çevre Kanunu kapsamında kişi başı 65 bin 750 lira olmak üzere toplam 1 milyon 578 bin lira idari para cezası uygulandı. Haklarında aynı zamanda adli soruşturma başlatılan 24 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ayrıca düğün yapılan alanlar ile bağ evlerinin bulunduğu bölgelerde devriye görevi sırasında araçlardan sık sık megafon ile vatandaşları havaya ateş açmamaları konusunda anonslar yaparak uyarıyor.