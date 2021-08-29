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Son dakika haberleri! Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı

29.08.2021 00:58

Son dakika haberler... Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı Gaziantep'te, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karkamış ilçesine bağlı Çiftlik Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede düzenlenen bir düğünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kurşunlar düğündeki davetlilerden M.Ö ve N.Y'ye isabet etti. Düğünde bulunalar tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı

Gaziantep, Çiftlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı - Son Dakika


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