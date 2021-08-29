Kurşunlar, M.Ö. ve N.Y'nin vücutlarına isabet etti.

Çiftlik Mahallesi'ndeki düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı.

Gaziantep 'in Karkamış ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı - Son Dakika

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