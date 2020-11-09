Gaziantep'te düğünde havaya ateş eden 2 kişiye 88 bin lira ceza - Son Dakika

Gaziantep'te düğünde havaya tabancayla ateş eden 2 kişiye 88 bin lira ceza verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde havaya ateş etme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirlenen 2 kişiye 44 bin 245'şer lira ceza uygulandı.

Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.