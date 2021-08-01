Gaziantep'te düğünde havaya ateş ederek bir kişinin ölmesine neden olan zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te düğünde havaya ateş ederek bir kişinin ölmesine neden olan zanlı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele havaya ateş açarak bir kişinin ölmesine, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele havaya ateş açarak bir kişinin ölmesine, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Akçakent Mahallesi'nde dün akşamki bir düğün merasiminde rastgele havaya ateş açılması sonucu İ.Ç. (19) ile Mesut Ezoğlu (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ezoğlu, müdahaleye kurtarılamadı. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ruhsatsız tabancayla havaya rastgele ateş eden şüpheli V.Ç'yi gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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