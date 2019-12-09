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Gaziantep'te düğünde silah sıkan şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düğünde silah sıkanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düğünde silah sıkanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde bir düğünden havaya silah sıkıldığı ihbarını aldı.
Olay yerine gelen ekipler, düğünde havaya silah sıkan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile 16 dolu ve 4 boş fişek ele geçirildi.
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