Gaziantep'te Düğüne Corona Virüs Cezası - Son Dakika

Gaziantep'te Düğüne Corona Virüs Cezası
6 saat önce
Gaziantep'te, Covid-19 Salgını sebebiyle tedbir hükümlerine aykırı davranarak, sokakta düğün yapan şahıs hakkında işlem yapıldıGaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22 Mart 2020 günü Selahaddin Eyyübi mahallesinde düğün yapıldığı ihbarı alındı.
Gaziantep'te, Covid-19 Salgını sebebiyle tedbir hükümlerine aykırı davranarak, sokakta düğün yapan şahıs hakkında işlem yapıldı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22 Mart 2020 günü Selahaddin Eyyübi mahallesinde düğün yapıldığı ihbarı alındı. Olay yerine giden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, topluluğu dağıtarak, düğün sahibi hakkında gerekli işlem gerçekleştirildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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