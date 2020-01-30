Gaziantep'te "duman" operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 'duman' operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te "duman" operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'te KOM ekipleri kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği "Duman-9" operasyonunda 3 bin 922 paket kaçak sigara, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gaziantep'te

Gaziantep'te KOM ekipleri kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği "Duman-9" operasyonunda 3 bin 922 paket kaçak sigara, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara ve tütün mamüllerinin satan 80 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Duman 9 adı verilen operasyon kapsamında ekipler, 3 bin 922 paket kaçak sigara, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 340 doldurulmuş makaron ve 5 şişe sahte alkol ele geçirdi.


80 ayrı ekip ve 260 personel ile yapılan operasyonlarda, yakalanan 21 şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kapkaçcı, arkasından yaklaştığı liseli kıza dehşeti yaşattı! Olay anı kamerada
İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı Elazığ'da istenmeyen görüntüler! Yardım malzemelerinin dağıtılmasını beklemeden alıp götürdüler Depremde iki kişiyi enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmud'un ailesi evsiz kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:45:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te "duman" operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]