Gaziantep'te 'dumansız araçlar' uygulaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından 'dumansız araçlar' uygulaması kapsamında denetim yaptı. Araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153'er TL para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'dumansız araçlar? uygulaması kapsamında 4 ayrı noktada kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, sürücüleri ve yolcuları araç içerisnde sigara içilmemesi konusunda uyararak sigara kontrolü yaptı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 117 araç kontrol edilirken, araçta sigara içen 2 sürücüye 153 TL para cezası kesildi.

Bazı sürücüler yasakla ilgili bilgilerinin olmadığını iler sürerken, bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.