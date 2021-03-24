Gaziantep'te dur ihtarına uymayan şüpheli polise ateş açtı - Son Dakika

Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, polise ateş açtı. Çıkan çatışmada bir polis memuru ile şüpheli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Deniz Mahallesi 84 nolu sokak üzerinde polis durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Bir süre sonra araçtan inerek yayan kaçan şüpheli polislere ateş açtı. Polisinde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şüpheli ve bir polis memuru yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polise ateş açan şahsın birçok suçtan arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP