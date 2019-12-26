Gaziantep'te "Durakta Matematik" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Durakta Matematik' projesi - Son Dakika

Gaziantep'te "Durakta Matematik" projesi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ilkokul öğrencileri dolmuş durağında "Durakta Matematik" projesini hayata geçirdi.

Gaziantep'te

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ilkokul öğrencileri dolmuş durağında "Durakta Matematik" projesini hayata geçirdi.


Matematiğin insanlara aşılanmasına ve sevdirilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "Durakta Matematik" Projesi İslahiye'de uygulamaya konuldu. Proje kapsamında hazırlanan afişler ilçe merkezindeki yolcu duraklarına asıldı.


Projenin tanıtımı amacıyla Şehit Zafer Yılmaz Caddesindeki bir dolmuş durağında Cevdetpaşa İlkokulunca gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ellerinde taşıdıkları dövizlerle "Matematikten Korkmuyoruz" şarkısını seslenirdi.


Gazetecilere konuşan proje sorumlusu Erhan Akyol, 81 il ve ilçelerde uygulanmakta olan projenin toplamda altı ülkede, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Arnavutluk, Romanya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'da yürütüldüğünü söyledi.


Çizimlerle matematiği eğlenceli hale getirmek istediklerini anlatan Akyol, şöyle konuştu:


" Toplumun matematiğe karşı olumsuz tutumu, bir ön yargısı var. Bu ön yargıyı yıkabilmek amacıyla bu projeyi ilçemizde başlattık. Toplamda ilçemizde 7 durağa farklı uyguladık. Her durakta farklı afişlerimiz mevcut. Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın otobüs duraklarında beklerken bu görsellerden faydalanarak bilgi edinebilirler. Projeye destek veren Belediye Başkanı Kemal Vural'a teşekkür ediyoruz."


Öğrenciler, proje ile matematiği daha da sevmeye başladıklarını ifade etti.

Okul Müdür Yardımcısı Neriman Aslanoğlu ise proje ile matematiği daha zevkli hale getirdiklerini düşündüğünü ayrıca bu proje ile eğitimin okul dışında da yapılabileceğini konusunda farkındaklık oluşturacaklarını düşündüğünü kaydetti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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