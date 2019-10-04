Gaziantep'te

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Matematik Öğretmeni Dilek Uçar'ın hazırladığı "Durakta Matematik" projesi hayata geçirildi.

Oğuzeli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuzeli Vilayetler Caddesi'ndeki otobüs durağında gerçekleşen "Durakta Matematik" projesinin açılışında konuşan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, projenin insanların matematiğe karşı olumsuz algısını yıkacağını belirterek, projede emeği geçen herkesi tebrik etti.

Kılıç, şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizde maalesef matematik zor, ben matematiği yapamıyorum algısı var. Önemli olan bu algıyı kırmak. Bu proje ile Oğuzeli, matematiği daha çok sevecek. Fobi olarak görülen matematik, hobiye dönüşecek. Çocuklarımız keyif alarak matematiğin zevkli bir ders olduğunu ve hayatın her noktasında olduğunu bilecek. Kısa bir süre de olsa durakta beklerken küçücük bir bilgi de olsa öğrenecekler. Başta bu projeyi hayata geçiren matematik öğretmenimiz Dilek Uçar hanımı, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Erdal Yıldızhan hocamızı, öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

Açıklamada ilçe merkezindeki otobüs duraklarına herkesin kolayca ve eğlenerek öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldığı belirtildi.