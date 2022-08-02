Gaziantep'te tır lastiğine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te tır lastiğine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

02.08.2022 17:26
Gaziantep'te tır lastiğine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te durdurulan bir tırın lastiğinin içine gizlenmiş 4 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gaziantep'te durdurulan bir tırın lastiğinin içine gizlenmiş 4 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir tırı durdurdu.

Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine ekipler, tırın lastiğini söktü. Aramada lastiğin içinde gümrük kaçağı 4 bin 160 paket sigara ile 99 kol saati bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Lastiğin sökülmesi ve sigaraların ele geçirilmesi polis kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te tır lastiğine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te tır lastiğine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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