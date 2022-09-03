Çuvalla esrar sevkiyatına 'Agros' darbesi - Son Dakika
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Çuvalla esrar sevkiyatına 'Agros' darbesi

03.09.2022 01:03
Çuvalla esrar sevkiyatına 'Agros' darbesi

Gaziantep'te durdurulan çuval yüklü bir kamyonette, dedektör köpeği ile yapılan arama neticesinde 222 kilo esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te durdurulan çuval yüklü bir kamyonette, dedektör köpeği ile yapılan arama neticesinde 222 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dron ve sivil araçlarla hem havadan hem karadan takip edilen bir kamyon, Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesinde durduruldu. Kamyonda yapılan arama esnasında narkotik dedektör köpeği Agros'un tepki vermesi üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada sonucu, çuvallar içerisinde 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çuvalla esrar sevkiyatına 'Agros' darbesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çuvalla esrar sevkiyatına 'Agros' darbesi - Son Dakika
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